شاهدوا.. بوسي شلبي تضبط كمال أبو رية في غرفة نوم غادة عبد الرازق

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 12:53 مساءً - شاركت ال​إعلام​ية المصرية ​بوسي شلبي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من زيارة قامت بها إلى كواليس تصوير الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ لفيلمها الجديد “حفلة 9”.

وظهرت شلبي في الفيديو بينما تدخل إلى غرفة نوم تتواجد فيها عبد الرازق برفقة الممثل المصري ​كمال أبو رية​ لتمازح بالقول:” قفشت كمال أبو رية في أوضة نوم غادة عبد الرازق يا جماعة”.

ثم أوضحت لاحقاً أنّ هذه الغرفة ليست لغادة عبد الرازق، إنما هي كواليس فيلم حفلة 9، لافتة إلى وجود حالة حب بين الجميع بالفيلم.

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