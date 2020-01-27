هل يقتحم والد ملحم زين ساحة الغناء في The Voice Senior؟

متابعة بتجـــــــــرد: يخوض النجم اللبناني ملحم زين تجربةً جديدة كمدرّب في برنامج The Voice Senior المُخصص لأصحاب الصوت الجميل ما فوق الستين عاماً، الأمر الّذي أثار بعض التساؤلات بين صفوف روّاد الإنترنت حول ما اذا كان والده سيُشارك في البرنامج أم لا.

وفي التفاصيل، كشف ملحم زين عن حقيقة نية مشاركة والده في البرنامج لإقتحام مجال الغناء في حديث لـ”العربية”، فقال: “صحيح أن أبي يتمتع بالصوت الحلو والجميل جداً، لكن ما أعرفه أن والدي أبلغني أنه سيكتفي بابنه، أي أنا”.

على صعيد آخر، طرح ملحم زين في الساعات الماضية تيتر مسلسل “العودة” قبل أيام من انطلاق عرضه في 2 شباط/فبراير المقبل، عبر شاشة MBC4.

الأغنية من كلمات علي المولى، الحان محمود عيد، توزيع جيمي حداد. وقد تم اطلاق العمل عبر المنصات الموسيقية، وذلك ترويجاً للمسلسل الذي تنتجه شركة ايغل فيلمز بالتعاون مع mbc studios ومؤلف من ٣٠ حلقة، بطولة نيقولا معوض، دانييلا رحمة، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا، اخراج ايلي السمعان. كتابة رائد أبو عجرم ومعالجة درامي طارق سويد، اخراج ايلي السمعان.

الأغنية بعنوان “ضعف نظر” وهي من النوع الرومانسي الهادئ، وقد تضمنت خلطة سحرية ما بين الإحساس الرائع لـ “زين” وأدائه المبهر، والكلمة الرقيقة التي كتبها الشاعر علي المولى، واللحن العذب لـ محمود عيد. اما الكليب فقد تضمن لقطات لـ ملحم زين مع ابطال فريق العمل.