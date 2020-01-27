أحمد عز يقاضي زينة.. والأخيرة تبكي وتكشف تفاصيل جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة تأجيل الدعوى الجديدة التي أقامها الفنان أحمد عز ضد الفنانة زينة، والتي طالب فيها بالإشراف على تعليم نجليه "عز الدين وزين الدين"ونقلهما إلى مدرسة أخرى، إلى جلسة 9 فبراير/شباط المقبل.

وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، أقام دعوى قضائية مؤخرا لمطالبة الفنان أحمد عز بسداد المصروفات الدراسية لطفليه عن عامي 2018 و2019 والمقدرة بنحو 43 ألف جنيه إسترليني، وأصدرت محكمة الأسرة قرارا بتأجيل القضية لجلسة 1 مارس/آذار المقبل، فيما قدم محامي زينة حافظة مستندات بشأن أعمال أحمد عز في السينما وحجم ثروته، وأوضح أن تحديد المصروفات بالعملة الأجنبية سببه أن المدرسة الملحق بها الطفلان دولية ولا تقبل إلا بالعملات الأجنبية.

وظهرت الفنانة المصرية زينة في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، تحدثت خلالها عن تفاصيل أزمتها مع أحمد عز، وقالت وهي تبكي "إنها وضعت الطفلين في الولايات المتحدة وكانت وحيدة ولا يقف أحد إلى جانبها"، كما أشارت إلى "أنها رفضت التغيير على الجرح والابتعاد عن طفليها، وظن الأطباء أنها مجنونة أو تعاني مرضا نفسيا".

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وكشفت زينة خلال المقابلة "أن أحمد عز كان سعيدا بحملها وفجأة تغير وطالبها بتأجيل الإنجاب وكان مرتبكا"، وقالت أيضا إنه "استخرج وثيقة الميلاد لطفليه عز الدين وزين الدين عبر الإيميل".

وأكدت زينة أن شخصيتها تغيرت بعد أزمتها الشهيرة مع عز ولم تعد الفتاة المدللة التي تهوى الشراء والسفر، وصارت تتحمل مسؤولية كبيرة وتعمل من أجل توفير مصروفات طفليها، ثم تلجأ للقضاء لمطالبة الأب بسداد المصروفات، مطالبة أحمد عز في ختام اللقاء بالتوقف عن الهجوم عليها لأنها لم تقدم له شيئا يضره أو يغضبه.



