"باد بويز فور لايف" يحتفظ بالصدارة.. و"1917" يلاحقه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن وكالات الإثنين 2020/1/27 01:33 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/1/27 01:33 م بتوقيت أبوظبي ويل سميث ومارتن لورنس في العرض الأول لفيلم "باد بويز فور لايف"

احتفظ فيلم المغامرات الكوميدي "باد بويز فور لايف" للأسبوع الثاني بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، محققا 34 مليون دولار. والفيلم هو الجزء الجديد من سلسلة أفلام (باد بويز)، بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، إخراج عادل العربي وبلال فلاح. وصعد فيلم الدراما الحربي "1917" من المركز الثالث إلى الثاني هذا الأسبوع، مسجلا 15.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو، ومن إخراج سام منديز. Advertisements وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي "دوليتل" من المركز الثاني إلى الثالث، مسجلا 12.5 مليون دولار. والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وأنتونيو باندراس ومايكل شين وإيما طومسون ورامي مالك، ومن إخراج ستيفن جاجان. حل فيلم الحركة والجريمة الجديد "السادة المحترمون" (ذا جنتيلمن) في المركز الرابع، محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار. والفيلم بطولة ماثيو ماكدوي وتشارلي هودام وهنري جولدينج وميشيل دوكيري، ومن إخراج جاي ريتشي وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: المستوى التالي" (جومانجي: ذا نيكست ليفيل) من المركز الرابع إلى الخامس، مسجلا 7.9 مليون دولار. والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان، ومن إخراج جيك كاسدين.

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