كلوب يرفض تدريب ليفربول أمام شروسبري بكأس الاتحاد الإنجليزي

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إنه ولاعبو الفريق الأساسيون لن يكونوا موجودين في مباراة شروسبري تاون، في إعادة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة أثناء فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال منتصف الشهر المقبل، وقرر كلوب أن يخوض ليفربول المواجهة بفريق الشباب، بقيادة المدرب نيل كريتشلي، بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل 2-2.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سنخوض مباراة الإعادة بمجموعة من اللاعبين الشباب، اللاعبون الأساسيون ولاعبو الفريق الأول سيحصلون على فترة راحة سلبية وقتها".

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وأضاف: "لن أكون موجوداً في مباراة الإعادة في أنفيلد، نيل كريتشلي مدرب فريق الأكاديمية سيشرف على الفريق في هذه المباراة".

ولن تكون هذه المرة الأولى خلال الموسم الجاري التي يخوض فيها فريق كريتشلي مباراة بدلاً من الفرق الأول، وذلك بعدما خسر "الريدز" أمام أستون فيلا بخماسية دون رد في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي تعارضت مع مشاركة الفريق الأول في كأس العالم للأندية التي توج بلقبها لاحقاً.

وبخصوص المباراة، صرح كلوب قائلاً: "لا يمكنني شرح حدث اليوم، في البداية كانت الأمور تسير على أفضل حال وسجلنا هدفا، كما قام الحارس أدريان بواجبه بأفضل شكل".

واختتم: "عندما خسرنا الكرة والاستحواذ منحناهم فرصا كثيرة عن طريق الهجمات المرتدة، من الصعب جداً شرح ما حدث في المباراة لكن نهنىء شروسبري على أدائهم".