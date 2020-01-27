شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من المستقبل..شيكو وهشام وفهمي في صورة بعد 30 سنة.. تخيل شكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم شيكو على نشر الصور والفيديوهات الساخرة عبر حساباته على السوشيال ميديا، والتى يداعب من خلالها أصدقائه بشكل كوميدى، خاصة هشام ماجد وأحمد فهمى، وفى آخر مزحة لشيكو مع أصدقائه، نشر صورة تخيلية لهم وهم فى سن متقدمة من العمر بعد 30 عامًا، مع شريط أخباريشيرإلى عودتهم للتمثيل معًا من جديد كثلاثى كما ظهروا فى بدايتهم الفنية، حيث كانت بدايتهم معًا فى العام 2002 بالمشاركة فى فيلم "رجال لا تعرف المستحيل"، ثم فيلم ورقة شفرة، عام 2008.

نشرشيكو الصورة المعدلة ببرامج تحريرالصورعبر حسابه على إنستجرام، والمرفقة بعنوان أخبار يقول: "أنباء عن نية الثلاثى شيكو وهشام وفهمى فى العودة بعد انفصال دام لأكثر من 30 عاما"، والتى يبدو أن أحد متابعيهم كان قد صممها مسبقًا، وقال شيكو فى تعليقه على الصورة: "فهمى شكلك عجيب".



شيكو وهشام وفهمى يعودون للتمثيل معا بعد 30 عاما

ويشار إلى أن شيكو، كان قد أعرب عن سعادته، الأحد، بردود الأفعال التى تلقاها بعد عرض مسرحية "عطل فنى" فى موسم الرياض فى فترة الماضية، حيث إن الجمهور دائما ما يبدى رأيه بعد انتهاء كل ليلة عرض، وتأتى أغلب الآراء إيجابية، مضيفاً أن المسرحية تعد عمل متكامل يجمع بين الكوميديا والاستعراضات الفنية.

وأضاف شيكو، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سوف يتم عرض المسرحية فى القاهرة، لكن حتى الآن لم يستقر صناع العمل على موعد محدد لها للعرض بشكل نهائى، متمنياً أن المسرحية تنال إعجاب جمهور فى وقت عرضها.

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شيكو وهشام وفهمى فى صورة تخيلية للمستقبل

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

كما شهد موسم الرياض عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" للفنان أحمد مكى، و"علاء الدين والعفريت" للفنان أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" للفنان ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.