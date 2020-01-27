شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفي بجمهوره الكبير: "لما بشوفهم قلبي بيعمل" بم بم بم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام يحتفى فيه بجماهيره العريضة التى تدعمه فى كل مكان، حيث يظهر الأسطورة وهو يلتقط مقاطع الفيديو بطريقة السيلفى مع الجمهور خلال زياراته للمناطق الشعبية أو أثناء إحياء حفلاته الغنائية، حيث استعرض من خلال الفيديو أعداد الجماهير الكبيرة التى تعشقه وتفضل أغانيه.

الفيديو الذى شاركه محمد رمضان مع جمهوره ومتابعيه عبر إنستجرام، حظى بقرابة 300 ألف مشاهدة حتى الآن، فيما قال الأسطورة فى تعليقه عليه: "لما بشوف جمهورى قلبى بيعمل بم بم بم بم بم بم بم بم بم"، كما جاءت فى الخلفية موسيقى أغنيته الأخيرة "رايحين نسهر"، التى حققت أكثر من 26 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع يوتيوب خلال 27 يومًا فقط.

ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان، كان قد كشف، الأحد، عن أول صورة من مسلسل البرنس، الذى يقوم ببطولته، ويشارك فى السباق الرمضانى المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجي، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "الصورة الأولى من مسلسل البرنس، رمضان 2020، ثقة فى الله نجاح".

وظهر رمضان فى الصورة التى نشرها وهو يرتدى جاكت بنى اللون، ويرتدى نضارة شمس، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات التى حرصت على تهنئته بالمسلسل الجديد، وعشرات الآلاف من الإعجابات.

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النجم محمد رمضان

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016.



النجم محمد رمضان يحتفى بجمهوره

وكان محمد رمضان، قد طرح أغنيته الجديدة "كازانوفا" بمشاركة المطربة يسرا الجندى، وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، فيما تخطت المليون مشاهدة خلال أسبوع، وقد قدم رمضان قبل أغنية كازانوفا 15 أغنية، واحدة منها تخطت 200 مليون مشاهدة، وثلاثة تخطوا 100 مليون، كما حقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير فى حفله الأخير بدبى، والذى أقيم قبل عدة أيام بمركز التجارة العالمى، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد وسط حضور كبير من الجمهور.