نبيلة عبيد: لست قلقة كون "نساء من ذهب" فورمات أمريكي ولكن الفكرة جذابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أن مسلسل "نساء من ذهب"، الذي تشاركها البطولة فيه الفنانة نادية الجندي، ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، متمنية أن يحقق المسلسل، الذي انطلق تصويره، نجاحا كبيرا حينما يتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، حيث قالت فى تصريحات صحفية، إنها ليست قلقة من تجربة الكوميديا، وخصوصاً أن العمل به دراما وقصة وخطوط درامية متشابكة ضمن إطار كوميدي لايت.
وأضافت نبيلة عبيد أنها ليست قلقة من كون المسلسل فورمات أمريكي ولا تجد فيه مشكلة على الإطلاق وخصوصاً أن موضوع هذا المسلسل نال إعجابها، مؤكدة أنه لا توجد مشكلة في مسلسلات الفورمات، المهم في الأمر الموضوع الجيد المكتوب بشكل مميز.
وأكدت أن الأعمال الجيدة تحقق النجاح مع الناس، وليس من الضروري أن ينظر للأعمال الفنية بجانب تنافسي وخصوصا أن الجميع يرغب في تقديم أعمال فنية جيدة .
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة نادية الجندي في عمل درامي واحد، متمنية أن تقدما عملا فنيا متميزا للجمهور يستمتع به خلال شهر رمضان المقبل خاصة أن فكرة المسلسل جذابة .
"نساء من ذهب" مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل منهم بيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع على أن يتم اختيار باقى الفنانين تباعاً مع التصوير.
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