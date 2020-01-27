شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: لست قلقة كون "نساء من ذهب" فورمات أمريكي ولكن الفكرة جذابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أن مسلسل "نساء من ذهب"، الذي تشاركها البطولة فيه الفنانة نادية الجندي، ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، متمنية أن يحقق المسلسل، الذي انطلق تصويره، نجاحا كبيرا حينما يتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، حيث قالت فى تصريحات صحفية، إنها ليست قلقة من تجربة الكوميديا، وخصوصاً أن العمل به دراما وقصة وخطوط درامية متشابكة ضمن إطار كوميدي لايت.

وأضافت نبيلة عبيد أنها ليست قلقة من كون المسلسل فورمات أمريكي ولا تجد فيه مشكلة على الإطلاق وخصوصاً أن موضوع هذا المسلسل نال إعجابها، مؤكدة أنه لا توجد مشكلة في مسلسلات الفورمات، المهم في الأمر الموضوع الجيد المكتوب بشكل مميز.

وأكدت أن الأعمال الجيدة تحقق النجاح مع الناس، وليس من الضروري أن ينظر للأعمال الفنية بجانب تنافسي وخصوصا أن الجميع يرغب في تقديم أعمال فنية جيدة .

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وأعربت عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة نادية الجندي في عمل درامي واحد، متمنية أن تقدما عملا فنيا متميزا للجمهور يستمتع به خلال شهر رمضان المقبل خاصة أن فكرة المسلسل جذابة .