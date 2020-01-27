شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض فيلم "الممر" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الاثنين، فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية والذى يقام فى مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية، ويعقبه ندوة نقاشية مع صناع العمل، وقررت إدارة المهرجان إهداء هذه الدورة إلى روح الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ضيف شرف هذه الدورة.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة ٤٦ من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كلا من، المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة واستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي، والناقدة السينمائية علا الشافعي.

واستطاع فيلم الممر" تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الايرادات بعد حصده 75 مليون جنيه عند طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، وأيضا المستوى الجماهيرى عندما عٌرض على شاشة قناة on e لأول مرة فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واستطاع جمع الجمهور أمام الشاشات لمشاهدته فى حدث لم نشهده منذ سنوات طويلة.

Advertisements

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.