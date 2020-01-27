شاهدوا.. زينة لأول مرة تروي تفاصيل أزمتها مع أحمد عز منذ زواجهما حتى رفضه الاعتراف بطفليهما

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 11:53 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية زينة لأول مرة تفاصيل مشاكلها مع طليقها الممثل المصري ​أحمد عز​ منذ زواجهما حتى ولادة طفليهما “عزالدين وزين الدين” ورفضه الاعتراف بهما.

وأكدت زينة خلال حديثها للاعلامي عمرو أديب ضمن برنامج “الحكاية” انهما تزوجا لمدة 3 سنوات منذ عام 2012 بعلم عائلتها وبحضور المقربين وأقاما احتفال صغير بعد عقد القران وان الطلاق حصل بعد ان ساءت الأمور ولم يطلقها فرفعت قضية خلع.

وروت زينة قصتها مع عز منذ البداية: “زواجنا كان بإشهار بين العائلة فقط وكتبنا ورقة وكنا مسافرين لقضاء شهر العسل وقررنا توثيق الزواج في القنصلية المصرية بأمريكا لأنه قرر ألا يعرف أحد زواجنا في الوقت الحالي”.

وتابعت: “اعتذرت عن أعمال كثيرة بسبب زواجي وعملت حاجة واحدة بس متفقناش ليها هو كان عاوزني اطلع أعلن اعتزالي وانا مكنتش مالية إيدي منه”.

أما عن موضوع تسجيل الزواج قالت: “هو قالي إنه عمل وثق الزواج في القنصلية بأمريكا وقالي مش هينفع نروح سوا عشان ميحصلش شوشرة والناس هتعرف أنا هسجل هناك وثقتي فيه كانت عمياء وقال لي إنه وثق الزواج وعدنا إلى مصر واستمر زواجنا بشكل عادي”.

لكن رفضت ان تعتبر والد طفليها انه شخص سيء: “هو مش بني آدم وحش وبيصلي وبيحج وهو بني آدم كويس حبيته 10 سنوات منذ أيام فيلم (الشبح) وأعرفه منذ فيلم (مذكرات مراهقة) الذي لم أشارك فيه وكان بيروح ويرجعلي وأنا قاعدة بيرجع يلاقيني عشان أنا صعبة ومش سهل أعرف حد”.

ونوّهت زينة قائلًة: ” كانت ثقتي فيه عمياء وهو كان يستاهلها بس وكنت حامل في شهر مارس وولدت في شهر أكتوبر وكنت بحاول معملش مشاكل حتى الولادة ومن هنا اقترح فكرة الإنجاب في أمريكا”.

وتابعت: “تركني وقال والدي تعبان وراح ميامي بأمريكا وكنت أعتقد أنها الموجودة في مصر وبالصدفة نزل صورة له مع حد من أولاد أصحابي وكنت في أول الشهر السادس من الحمل وعندما علم عاد إلى مصر والعلاقة كانت باظت بقى”.

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وأردفت زينة: “خيرني بينه وبين الأولاد وطلب مني إجهاضهم ومش هموت عيالي وليه أغضب ربنا وأشيل ذنبهم ووقتها لم يكن بجانبي وقت الولادة ووالده مرض وقتها بالفعل لأنه كان كاذبًا في المرة الأولى وتوفى والده”.

واكدت ان احمد كان على علم بانجابها لكن رفض الحضور: “أنجبت أولادي بعد سبع شهور حمل ورفض المجيء متعللًا بمشغولياته وقال هاجي بعد 10 أيام وأختي قالت له هشتريلك تذكرة الطيران وتعالى قالي إحنا متفقناش على كده، كان الاتفاق إنك هتولدي يوم 28 نوفمبر ولكن إحنا في أكتوبر ومجاش”.

اما مشاكل ما بعد الولادة بدأت بطلبه اختبار اثبات النسب: “بعد الولادة أبلغته وكان رد فعله (مبروك) يلا بقى نعمل دي إن إيه ولم أكن أعلم معنى الكلمة واكتشفت بعدها إنها كلمة مهينة وأبلغت الطبيب قال لابد أن يتم هذا التحليل بوجود الأب والأم والأطفال ووقتها تحدث معه الطبيب كي يأتي ولكنه لم يصل معه لحل وقال لي الطبيب متخلينيش أكلم الراجل ده تاني”.

وواصلت: “تحدث معي أحمد عز قال أنا عملت التحليل اعمليه إنتي بقى وأصريت على الأطباء إني أعمله وقيل لي إن هذا خطأ ولكن عملته حتى أنهي الأمر معه لأنني في النهاية امرأة تريد أن تحفظ حقها”.

وبينت زينة: “ولادي اتولدوا بأمراض وهنا دخلت في قصة تربيتهم ومرضهم وتركت الحديث مع أحمد عز في امورنا الشخصية وانقطع التواصل تمامًا وذات مرة الولاد كانوا عاوزين نقل دم ومرضيوش ياخدوا دم مني عشان لازم يعدي 6 شهور على الولادة”.

وتابعت الفنانة المصرية قائلًة: “اتصلت بأحمد عز لخوفي على الأولاد من نقل دم فاسد أو معدي وقال مش هما دول اللي فضلتيهم عليا يارب ترجعي بإيدك فاضية وهنا انتهى الموضوع بيني وبينه نهائيًا”.

وقالت زينة انها تعلمت الكثير بعد ما حدث معها وقررت وقتها الدخول الى كلية الحقوق والتخصص بهذا المجال بسبب قضيتها.