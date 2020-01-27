ريكي مارتن يعود إلى الأغاني العميقة ويدعو إلى السلام والمحبة في Tiburones

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم العالمي ريكي مارتن أغنية جديدة بعنوان Tiburones، على طريقة الفيديو كليب من إخراج Kacho López.

تتناول هذه الأغنية موضوع الحب وقبول الآخر فهي عن إتحاد إثنين لا يجب عليهما اضاعة الوقت في المعارك.

وظهر ريكي مارتن في أحداث الكليب وهو يغني وسط مجموعة من الأشخاص الذين نجحوا في التفاهم مع القوى الأمنية عن طريق الحب.

بهذا العمل يكون ريكي مارتن قد عاد قليلاً إلى أغانيه العميقة التي يهدف من خلالها إلى تقديم رسالة على عكس آخر اصدراته مثل Nieve de Día و Fuego de Noche.

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تم تصوير الكليب في بورتوريكو وتعليقاً على العمل قال ريكي مارتن: “ما أردته في هذا الفيديو هو تصوير قصة عالمية للغاية، ولهذا السبب أردت تصويرها في بورتوريكو”.

تجدر الإشارة إلى أن الكليب حقق ما يقارب المليوني مشاهدة بعد ثلاثة أيام على اطلاقه عبر قناة ريكي مارتن على “يوتيوب”.