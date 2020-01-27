“دولور إي غلوريا” يهيمن على جوائز “غويا” الإسبانية

متابعة بتجــــــــرد: حصد فيلم “دولور إي غلوريا” لبيدرو ألمودوفار الأحد 7 جوائز “غويا”، أعرق المكافآت السينمائية الإسبانية من بينها أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل سيناريو.

وقال السينمائي الإسباني، البالغ من العمر 70 عاماً، خلال حفلة توزيع جوائز غويا في ملقة جنوب إسبانيا: “لقد أسعدتمونا للغاية”. ونال أنطونيو بانديراس بطل الفيلم، الذي يستند بجزء كبير منه على سيرة المخرج الذاتية، جائزة أفضل ممثل.

وقال بانديراس متوجهاً إلى ألمودوفار: “لقد تعلمت الكثير منك، لقد فهمتني أكثر من أي شخص آخر”، وقد شارك الممثل الإسباني في 8 من أفلام ألمودوفار.

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وفيلم “دولور إي غلوريا” مستوحى من طفولة ألمودوفار وشبابه وهو مرشح لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في حفلة الأوسكار في التاسع من فبراير المقبل، أما بانديراس فمرشح لنيل أوسكار أفضل ممثل.

ونال الفيلم كذلك جائزة غويا أفضل ممثلة في دور ثانوية (خولييتا سيرانو) وأفضل مونتاج وأفضل موسيقى أصلية.