ضعف الإيرادات يحرم “استدعاء ولي عمرو” من دور العرض

متابعة بتجـــــــــرد: قررت شركات التوزيع السينمائي في مصر رفع فيلم “استدعاء ولي عمرو” للمخرج أحمد البدري، وبطولة الفنانة المصرية حورية فرغلي، من دور العرض بسبب ضعف إيراداته التي لم تتخط حاجز الـ600 ألف جنيه مصري، رغم عرضه منذ 6 أسابيع مضت.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين مصريين، يجسد دوريهما حورية فرغلي ومحمد عز، حيث يتم استدعاؤهما من ناظر مدرسة ابنهما “عمرو” بسبب مشاكله، التي يعود سببها إلى الخلافات الزوجية بينهما، وعلى إثر ذلك يقرران استعادة ذكريات حبهما من خلال تجميع طلاب فصلهما في مرحلة الثانوية العامة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة فيلم “استدعاء ولي عمرو” سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، وحمادة الليثي، ومن تأليف محمد سمير مبروك.