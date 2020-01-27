فيلم 1917 يحوز جائزة نقابة المخرجين الأمريكيين

متابعة بتجــــــــــرد: حاز فيلم “1917” حول الحرب العالمية الأولى للمخرج البريطاني سام منديس، مساء أمس، جائزة نقابة المخرجين الأمريكيين، وهي واحدة من آخر الجوائز الرئيسة في هذا الموسم، والتي عادة ما تعني الفوز بالمكافأة نفسها في حفل الأوسكار.

ووضعت هذه الجائزة سام منديس في صدارة المخرجين الأوفر حظاً للفوز بجائزة الأوسكار التي توزع في التاسع من فبراير المقبل.

ويتمحور “1917” حول سباق جنديين بريطانيين مع الزمن على الجبهة الفرنسية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وسبق لمنديس أن فاز بجائزة أفضل فيلم درامي في حفلة «غولدن غلوب» وهو مرشح في 10 فئات بالأوسكار.

وسبق لسام منديس أن فاز بجائزة نقابة المخرجين الأمريكيين قبل أكثر من 20 عاماً عن فيلم “أميريكن بيوتي”، وأهدى هذه المرة الجائزة إلى جده الذي استوحى من حياته قصة الفيلم.