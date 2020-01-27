بالصور – مهرجان أبوظبي يكرم يحيى الفخراني في القاهرة

متابعة بتجــــــــــرد: كرمت إدارة مهرجان أبوظبي، الفنان المصري يحيى الفخراني، في احتفالية كبري أقيمت، مساء اليوم الأحد، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وهدي الخميس، المدير الفني للمهرجان، وعدد من نجوم الوسط الفني.

وأعرب الفخراني عن سعادته بجائزة المهرجان التي وصفها بالمختلفة، مشيرا إلى أنه سبق واعتذر عن تسلم الجائزة نفسها قبل 6 أشهر لانشغاله بعرض مسرحيته “الملك لير”.

ووصفت هدي الخميس، الفخراني، بالموهبة الاستثنائية في عالم الفن، حيث إنه قادر علي الإبحار بمشاعره التي يوصلها لمحبيه بمنتهى اليسر.

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وقالت الخميسي، في كلمتها، إن الفخراني يلامس مشاعر جمهوره بأحاسيسه لأنه ينصهر داخل أدواره ويصبح جزءاً منها لا يتجزأ، ومن هذا المنطلق قررنا تكريمه لأنه فنان استثنائي.

يذكر أن الاحتفالية شهدت حضور الفنانتين المصريتين ليلي علوي، صابرين، المخرجة المصرية ساندرا نشأت، الكاتبة لميس جابر، زوجة الفخراني، والإعلامي مفيد فوزي.