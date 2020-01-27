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مسرح يرعب جمهوره بتجربة تحطم الطائرة

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متابعة بتجـــــــــرد: يضع منظمو مسرح “فلايت” متنقل مزود بتقنية ثلاثية الأبعاد، من يجرؤ من جمهوره في مدينة نوتنغهام الإنجليزية، أمام تجربة تحاكي حادثة تحطم الطائرة.

وينظم مبتكرو مسرح “داركفيلد” تجربتهم داخل حاوية شحن مصممة من الداخل على شكل طائرة بوينغ 707، حيث يعيش جمهور المسرح لمدة 30 دقيقة وسط ظلام كامل، في تجربة تنقلهم إلى عالمين مختلفين، وتضعهم أمام نتيجتين محتملتين لرحلتهم، كلاهما أكثر رعباً من الأخرى.

وتأتي تجربة المسرح الفريدة، ضمن مهرجان نوتنغهام للعلوم، وهو مهرجان يستمر لأسبوع ويهدف لنقل تجارب التكنولوجيا والهندسة والرياضيات من المختبر إلى الحياة اليومية، حيث تشهد التجربة لمحات من ظواهر ونظريات الميكانيكا الكمية.

ولا ينصح منظمو عرض “فلايت” أولئك الذين يعانون من حالات مثل التوتر العصبي أو رهاب الطائرات، بدخول مسرح تجربة تحطم الطائرة.

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