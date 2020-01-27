- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجـــــــرد: حصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية يوم الأحد بعد فوزها بكل الجوائز الأربعة الكبرى وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام وأفضل فنانة صاعدة.
وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها “شخص سيئ” (باد جاي) كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية.
كما حصلت إيليش (18 عاماً) أيضاً على جائزة ألبوم العام عن ألبومها “عندما ننام جميعاً أين نذهب؟” (هون وي أل فول سليب هوير دو وي جو؟”.
وبدأ حفل توزيع جوائز غرامي بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلوس يوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلي إيليش تحصد العدد الأكبر من جوائز غرامي الموسيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.