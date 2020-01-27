أبرز الإطلالات في حفل توزيع جوائز غرامي

متابعة بتجـــــــرد: أقيم يوم أمس الأحد 26 كانون الثاني/يناير حفل توزيع جوائز Grammy السنوي الموسيقي بنسخته الـ 62 لعام 2020، وذلك في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتعتبر جوائز غرامي من أكبر وأهم الجوائز الموسيقية التي تكرم الأعمال الفنية الموسيقية إضافة إلى أفضل منتجي وصانعي الموسيقى.

وكان من اللافت في هذه النسخة غياب أكبر الأسماء في عالم الموسيقى، فلم تشهد السجادة الحمراء في غرامي لهذا العام مرور بيونسيه وريهانا وأديل وجنيفر لوبيز وليدي غاغا اللواتي كن يخطفن الأنظار تماماً في مثل هذه المناسبات.

واعتذرت النجمة العالمية تايلور سويفت عن حضور الحفل قبل ساعات على الرغم من أنها كانت تنافس على 3 جوائز عن أفضل أداء فردي وأفضل ألبوم بوب وأفضل أغنية للعام وهي المرة الرابعة على التوالي التي تتغيب بها تايلور حيث كانت آخر مشاركة لها في عام 2016.

Advertisements

إلا أن هناك إطلالات كانت مميزة هذا العام على السجادة الحمراء في حفل الغرامي وكانت من أبرزها إطلالة المغنية الأمريكية أريانا غراندي التي بدت كالباربي في الحفل، وارتدت أريانا فستاناً باللون الرمادي، وكان منفوشاً بعدة طبقات مع كفوف طويلة في الأيدي لتبدو خارجة من العصور الوسطى، والفستان من تصميم المصمم العالمي جيامباتيستا فالي.

وتألقت النجمة الهندية الجميلة بريانكا شوبر على السجادة الحمراء برفقة زوجها نيك جوناس، واختارت بريانكا أن تطل في الحفل بفستان أبيض مميز مطرز بالورود الفضية وحبات اللؤلؤ، ويتميز بذيل قصير مطرز أيضاً بالورود الزهرية وحبات اللؤلؤ، وتميز أكمام الفستان بالخيوط الطويلة، وهو من تصميم دار الأزياء العالمية رالف أند روسو.

كما تميزت هايدي كلوم بإطلالتها الأنيقة إذ ارتدت فستاناً باللون الفضي المرصع من تصميم المصمم العالمي والمدير الإبداعي في روبرتو كافالي بيتردونداس.