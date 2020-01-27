صنع هدفا.. يونج يسجل حضورا إنجليزيا غاب 23 عاما عن إنتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل أشلي يونج جناح إنتر ميلان الإيطالي الجديد حضورا إنجليزيا مميزا في ظهوره الأول مع "النيراتزوري" خلال مواجهة كالياري بالجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.
وانضم يونج إلى الإنتر، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 1.5 مليون يورو، إذ وقع على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.
وخلال مباراته الأولى مع الإنتر أمام كالياري، صنع يونج هدف تقدم فريقه بالدقيقة 29، والذي سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
وصنع يونج أول أهدافه مع الإنتر في الدوري الإيطالي، وهو ما فشل فيه خلال 12 مباراة شارك فيها مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبح يونج أول لاعب إنجليزي يشارك في مباراة لإنتر ميلان بالدوري الإيطالي منذ مواطنه بول إينس نجم "النيراتزوري" الأسبق.
وكانت آخر مشاركة لبول إينس مع إنتر ميلان خلال مواجهة نابولي بالدوري الإيطالي، يوم 25 مايو/أيار عام 1997 قبل انضمامه إلى ليفربول الإنجليزي.
ويعد يونج ثالث اللاعبين المنضمين للنيراتزوري من المان يونايتد في فترة لم تتجاوز 6 أشهر، وبالتحديد منذ بداية الموسم في أغسطس/آب الماضي.
وكان النادي الإيطالي ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من اليونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يعزز صفوفه بالتشيلي أليكسيس سانشيز في الفترة ذاتها على سبيل الإعارة.
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