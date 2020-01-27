ماذا حقق كليب كنزة مرسلي “كانت باينة” في ثلاثة أيام؟

بعد ثلاثة أيام على طرح شركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” فيديوكليب أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “كانت باينة” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، تخطى الكليب أكثر من 800 ألف مشاهدة في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

الأغنية درامية وهادئة، وهي باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع: ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الذي صوّر العمل في لبنان.

كنزة تلقت العديد من رسائل الاعجاب والتهنئة على العمل الذي تصدر الترند في الجزائر.

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كما باركت لايف ستايلز ستوديوز لـ كنزة مرسلي دخول الأغنية ضمن “توب 5” متمنية لها المزيد من النجاح والتألق. بدورها شكرت كنزة الشركة على النجاح المشترك.

نذكر أن قصة نجاح تجمع بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز خاصة أن أغنية “كانت باينة” هي التعاون الرابع بينهما بعد “ملكة سبأ”، “قتّال” و “La Casa Del Amor “.

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