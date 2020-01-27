هل تكسر نجوى كرم القاعدة قريبًا؟

تواصل شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم تصوير حلقات “ذا فويس سينيور” في استديوهات MBC في لبنان، حيث تجلس على كرسي لجنة التحكيم الى جانب كل من النجوم: سميرة سعيد، هاني شاكر وملحم زين.

ومنذ اليوم الاول من تصوير “ذا فويس سينيور”، استطاعت “كرم” أن تُبهر متابعينها باطلالات جميلة وأنيقة وشبابية. وقد كشفت قبل ساعات عن خامس اطلالة لها في البرنامج وذلك ضمن جلسة تصوير وصفت بالمذهلة.

وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، خصوصًا بعد ان نشرت شمس الغنية عدداً من الصور على حسابها عبر موقع انستغرام، الأمر الذي جعل جمهورها يبدي اعجابه بجمالها ورونقها الدائم، والذي بالتالي هو انعكاس لروحها الطيبة.

من جهة أخرى، تتحضر “كرم” لاحياء حفلة في المانيا وحفلة أخرى في مصر وتحديداً ضمن مهرجان طابا، حيث ستلتقي الجمهور المصري، فهل ستستبق نجوى اللقاء بأغنية مصرية خاصة أنه يُعرف عنها تمسكها باللغناء باللهجة اللبنانية وهي تعدّ من بين الفنانين اللبنانيين القلائل الذين تمسكوا بالغناء باللهجة اللبنانية فقط، حيث أكدت في السابق ان كل فنان يجيد الغناء بلهجته المحلية أكثر من غنائه باللهجات الاخرى، وهي تحترم كل اللهجات ولكنها أكثر تمكناً باداء اللون اللبناني.