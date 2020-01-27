الصور الأولى لمسلسل “الهيبة الرد” بجزئه الأخير

انطلقت شركة الانتاج “صبّاح أخوان” بتصوير الجزء الرابع والأخير من مسلسل “الهيبة” من سوريا، حيث كشف الممثل عبدو شاهين عن الصور الاولى من اول يوم تصوير.

المسلسل يحمل عنوان “الهيبة – الرد”، وهو من توقيع المخرج سامر البرقاوي، بطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر منهم منى واصف، ختام اللحام، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، سعيد سرحان وغيرهم، بالاضافة الى اختيار شركة “الصبَاح” على النجم عادل كرم والنجمة ديما قندلفت للإنضمام إلى الجزء الرابع المُقرّر عرضه في سباق رمضان ٢٠٢٠.

وكان المنتج صادق الصبّاح قد صرّح في لقاء اعلامي الى أنه جلس مع فريق العمل ودرس الموقف خاصة أنه سبق وصرّح الى ان المسلسل سيتوقف عرضه في مكان ناجح، لذا قرروا ان يختموا حالة “الهيبة” بالجزء الرابع أو “الملحمة الشعبية” التي تدعى “الهيبة”. وكشف “الصبّاح” الى انه منذ الآن بدأ العمل على ملحمة شعبية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور في العام 2021 مع تيم حسن ايضاً.