مريم حسين تتودد لـ"صالح الجسمي".. والأخير يرد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن جميع المحاولات لم تفلح في استمالة عواطف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق النجم حسين الجسمي، للتنازل عن الحكم الصادر ضد الفنانة المغربية مريم حسين من محكمة جنح دبي بالحبس شهر، وإبعادها عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعان الإعلامي الإماراتي بمقولة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان قد مدح بها المواطنيين السعوديين عندما شبه همّتهم بجبل طويق، ليؤكد الجسمي الاستمرار على ثباته في موقفه وعدم التنازل، إذ كتب الإعلامي الإماراتي في منشور عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام: "يشبه الأمير محمد بن سلمان الإحوة السعوديون بجبل طويق وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذو الحجارة الصماء الكبيرة ثابت عند موافقي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا.. لا تنازل. انتهى".

يأتي ذلك بعد تغريدة من مريم حسين طالبت فيها من الإعلامي الإماراتي تسوية القضية، إذ كتبت: "أتمنى يسود الود مع بوعبدالله والأمر يكون في صفحة النسيان.. وللعلم بنتي عيد ميلادها الثالث بعدأسبوع وأتمنى تكون سنة فرحة علي وعلى الجميع".

وجاءت تغريدة مريم حسين ردًا على المطربة الإماراتية أحلام التي دخلت على خط القضية مطالبة صالح الجسمي بالتنازل والابتعاد عن أذى الآخرين، معربة عن تعاطفها مع الفنانة المغربية، لأن سجنها صعب خاصة أن لديها طفلة.

وقالت أحلام في تغريدة لها عبر تويتر: "حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تاذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين ايديها خلك أكبر".

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وتابعت أحلام: "وعندي طلب منك أخير وأتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك أعتقد أن عندك أشياء أهم وإذا ما عندك حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه لأنه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل".

وأسدلت محكمة جنح دبي الستار على قضية صالح الجسمي ومريم حسين التي أثارت الكثير من الجدل؛ بحكم أصدرته بشكل نهائي غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

وكانت مريم حسين قد علقت على حكم حبسها عندما استخدمت مقولة كان قد نشرها الإعلامي صالح الجسمي وعلقت من خلالها على الحكم الصادر، مؤكدة أن الله سينتقم لها ممن تدخلوا في حياتها لإفسادها، متسائلة "شو أنا قاتلة روح؟"، ونشرت مريم حسين صورة عبر إنستغرام، وقالت: "اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي".