تامر حسني يساند هايدي محمد.. هل تعمد إحراج الحلاني ونانسي وحماقي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري تامر حسني، سبب اعتذاره عن المشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف مواهب الأطفال "ذا فويس كيدز" خلال الموسم الحالي، بعدما كان مشاركًا في العامين الماضيين.

وقال تامر في تصريحات تلفزيونية: "كنت أتمنى المشاركة مع المواهب في البرنامج، ولكني اعتذرت في الوقت المناسب لأنني أملك خططًا أخرى خلال الفترة الحالية".

وأضاف:"أركز حاليًا على السينما ولا أريد تشتيت ذهني حتى أستثمر نجاح أفلامي الأخيرة، الفلوس والبدلة وتصبح على خير".

ويواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، مع الفنانة المصرية حلا شيحة، والمقرر طرحه في دور العرض خلال عيد الفطر المبارك المقبل.

وفي السياق نفسه، أشاد تامر حسني بموهبة الطفلة هايدي محمد، التي أثير حولها جدلًا واسعًا بعد استبعادها من قبل لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز" رغم إعجاب الجميع بصوتها وأدائها على المسرح.

وقال تامر عن هايدي: "نالت إعجاب الجميع، وينتظرها مستقبل باهر، وإن شاء الله سوف أقدمها على المسرح الذي تريده".

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وعن موقفه منها إذا كان عضوًا بلجنة التحكيم، وهل سيختارها أم لا، قال: "هذا الأمر نسبي، ويعود إلى موقف فريقي ومدى حاجتي لصوتها وموهبتها، فكل عضو لجنة تحكيم يكون لديه خطط لفريقه ويختار المواهب وفق هذه الخطط".

ويبدو أن تفاعل تامر حسني مع هايدي محمد، قد وضع أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس"، نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني، في موقف محرج بسبب عدم التفات أي منهم إليها، إلا أن إجابته على هذا السؤال جاءت دبلوماسية لحد كبير، حتى يتجنب الحرج مع زملاء المهنة.

وكانت هايدي محمد قد خرجت عن صمتها إزاء التصريحات التي أطلقها الفنان اللبناني عاصي الحلاني عضو لجنة تحكيم البرنامج بشأن معرفة "هايدي" وغيرها من بعض المواهب مسبقًا بأن المدربين لن يلتفوا لهم نظرًا لاكتمال عدد المتسابقين في كل فريق وتخييرهم بين الصعود للمسرح أو عدم صعودهم، مؤكدة أنها أو والدتها لم تبلّغا بهذا الأمر.

وقالت هايدي محمد في لقاء مع "فوشيا" إن كل ما أورده الفنان اللبناني عاصي الحلاني غير صحيح مدللة حديثها بأنها كانت المتسابقة الرابعة في الحلقة ولم يكن هناك أعداد من المتسابقين قد دخلوا ضمن الفريق، مردفة: "لو كنت على علم بعدم الالتفات لي لم أكن لأصعد على المسرح للغناء مطلقًا".