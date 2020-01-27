بيلي إيليش تحصد جوائز غرامي الأربعة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فازت المغنية الأميركية بيلي إيليش بالجوائز الأربعة الكبرى في الدورة الـ62 من حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية الذي بدأ بتحية لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلس يوم أمس الأحد.



وحصلت "إيليش" البالغة من العمر 18 سنة على جوائز "أفضل ألبوم(When we all fall sleep where do we go)، أفضل أغنية(Bad guy) التي حصدت أيضاً جائزة أفضل تسجيل خلال العام، كما نالت جائزة أفضل فنانة صاعدة".

والملفِت أنها حين استلمت جائزة أفضل ألبوم شكرت الحضور على التصفيق، قائلة: أظن أن أريانا غراندي هي الأحق بهذه الجائزة. فردت عليها غراندي بطريقةٍ لطيفة ودّية معبّرة عن تقديرها بتأثّرٍ واضح لتسميتها باعتبارها تستحق الجائزة، وتمتمت قائلة: لالا وأرسلت لها القبلات بطريقةٍ لطيفة.