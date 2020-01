بيلي إيليش تحصد جوائز غرامي الأربعة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فازت المغنية الأميركية بيلي إيليش بالجوائز الأربعة الكبرى في الدورة الـ62 من حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية الذي بدأ بتحية لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلس يوم أمس الأحد.



وحصلت "إيليش" البالغة من العمر 18 سنة على جوائز "أفضل ألبوم(When we all fall sleep where do we go)، أفضل أغنية(Bad guy) التي حصدت أيضاً جائزة أفضل تسجيل خلال العام، كما نالت جائزة أفضل فنانة صاعدة".

والملفِت أنها حين استلمت جائزة أفضل ألبوم شكرت الحضور على التصفيق، قائلة: أظن أن أريانا غراندي هي الأحق بهذه الجائزة. فردت عليها غراندي بطريقةٍ لطيفة ودّية معبّرة عن تقديرها بتأثّرٍ واضح لتسميتها باعتبارها تستحق الجائزة، وتمتمت قائلة: لالا وأرسلت لها القبلات بطريقةٍ لطيفة.

ولقد خيّم الحزن على الحفل بسبب وفاة نجم كرة السلة الأميركي كوبي براينت، في حادث تحطم طائرة، قبل ساعات من انطلاقه. فقدمت الملحنة أليشيا كيز، وفرقة فرقة "بويز تو مان" أغنية "من الصعب جدًا أن نقول وداعًا للأمس" بأداءٍ مؤثر. وقالت كيز وهي تدخل المسرح: "نشعر جميعًا بحزن كبير الآن. لقد خسرت لوس أنجلوس وأميركا والعالم أجمع بطلا".

Advertisements



جوائز الحفل

تعد جائزة "غرامي" إحدى أهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية وهي تُكرِّم أفضل الأعمال الفنية الموسيقية، والغنائية العالمية. ولقد فازت المغنية ليزو، بجائزة أفضل ألبوم حضري معاصر عن أغنية " "Truth Hurt.

وحصد نيبسي هوسل جائزة الحفل لأفضل أداء راب عن أغنية "Racks in th Middle"، كما فازت فرقة Best Latin Rock عن ألبومها El Mal Querer.

أما جائزة "Best Historical Album" فقد حصدها كل من بيت سييغر، وجيف بلاس وروبيرت ستانلي، وجائزة "Remited Recording" فقد حصل عليها الدي جي تراسي يونج عن أغنية "I Rise"، وجائزة "Best Engineered album" فقد حصل عليها ربو كينليسكي عن ألبوم " When We Fall Asleep Where Do We Go".

وفاز بجائزة أفضل فيديو كليب لعام 2020 المغني ليل ناس إكس وبيلي سايرس، عن كليب "Old Town Road".

وفازت أغنية will Never Love Again" بجائزة أفضل أغنية مكتوبة للإعلام المرئي وهي أغنية فيلم " A Star Is BORN" واستلم جائزتها فريق عمل الأغنية (هيلاري ليندزي وناتالي هيمبي وارون رايتيري).

وحصلت هيليديور جودنادوتير جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية للإعلام المرئي عن مسلسل " Chernobyl".