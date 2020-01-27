شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن فى القلب.. ويل سميث ينعى وفاة كوبى براينت بصورة قديمة دون تعليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركت وفاة نجم كرة السلة السابق كوبى براينت، أثرًا كبيرًا على ما يبدو فى نفس عدد كبير من مشاهير العالم الذين حرصوا على نعيه على مدار الساعات الماضية بنشر صوره منفردة أو صور جمعتهم به، إضافة إلى تقديم كلمات النعى على روحه، وكان من بين هؤلاء النجم العالمى ويل سميث، الذى نشر صورة قديمة تجمعه مع اللاعب الراحل كوبى براينت، لكن دون تعليق عليها، إعمالًا بمقولة "الحزن فى القلب"، حيث يكون الحزن على فقيد أعمق بكثير من التعبير عنها ببضع كلمات.

ويشار إلى أن كوبى براينت، أحد أفضل لاعبى كرة السلة فى التاريخ، كان قد توفى فى حادث تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقال مسئولون بمدينة كالاباساس، إن 8 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى كوبى، ماتوا أيضًا عندما ارتطمت الطائرة بجانب تل.

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ويل سميث ينعى لاعب كرة السلة الراحل كوبى براينت

وفاز كوبى، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، 5 مرات بدورى الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بى ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد، وكان يبلغ من العمر 41 عاما، واشتهر كوبى بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز فى عام 2006، وهو ثانى أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد فى مباراة فى تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

فيما اعتزل كوبى براينت، اللعب فى عام 2016، وذلك بعد 20 موسما فى صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز، ومنذ ذلك الحين، ألّف عدة كتب للأطفال، كما باشر مشروعات فى مجال الإعلام والأعمال، ويشار إلى أنه قد نعى عدد كبير من نجوم العالم فى كرة القدم، مثل ميسى ورونالدو ومحمد صلاح ومبابى لاعب كرة السلة الراحل كوبى براينت، والذى رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد، بعد تحطم طائرة كان على متنها، وكتب محمد صلاح عبر حسابه على تويتر، "أتقدم بأحر التعازى لعائلات وأصدقاء كوبى ولمن ماتوا فى الحادث المريع"، فيما نشر صورة للراحل مع ابنته من مباراة قديمة.