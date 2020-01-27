شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تصور أول مشاهدها فى "ليالينا" بأحد المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة صابرين تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "ليالينا" مع المخرج أحمد صاح، اليوم الاثنين بأحد المستشفيات، حيث ينتقل أسرة العمل الى هناك لتصوير عدد من المشاهد، وذلك بعد انطلاق العمل يوم الأربعاء الماضي فى منطقة الزمالك واستمر لـ 4 أيام وجمعت المشاهد بين غادة عادل واياد نصار ونورهان وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وتجرى الشركة المنتجة التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.

وكانت آخر اعمال صابرين فى دراما رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان على ربيع تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، للمخرج وائل إحسان، وشارك في بطولته كل من كريم عفيفي وسهر الصايغ، وولاء الشريف، كما تنتظر عرض حلقات مسلسل "أفراح إبليس 2" الذي انتهت من تصويره العام الماضى وتشارك فى بطولته الى جانب جمال سليمان إخراج أحمد خالد أمين وتأليف مجدى صابر.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالي الذي يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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