شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر بديلة نجوى فؤاد فى مسلسل "ولاد امبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة فريدة سيف النصر إلى مسلسل "ولاد امبابة" لكى تقدم الدور التى اعتذرت عنه الفنانة نجوى فؤاد بسبب ارتباطها بالسفر إلى ألمانيا وخضوعها جلسات طبيبة على قدميها ويشارك فى بطولة المسلسل كل من الفنان سعد الصغير وشمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربو المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية ويعرض فى موسم رمضان المقبل .

وظهرت مؤخرا الفنانة فريدة سيف النصر فى أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزية" التى تم طرحه وحقق نجاح كبير، بدور كفيفة ومن السكان الرئيسين فى البنسيون الذى تدور فيه أغلب أحداث المسلسل، وعلى دراية وعلم كافى بالشخص الذى قام بقتل بطل العمل إياد نصار وهى الشخصية الأولى التى يظهر بها نصار الرجل الذى من عائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، ويقتل فى الحلقات الأولى، قبل ظهور الشخصية الثانية الذى يعمل كمدير فى البنسيون.

وتدور أحداث "حواديت الشانزليزية"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولى بشكل مشوق، وينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.