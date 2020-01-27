محمد عز لـ"الخليج 365": "الأخ الكبير" تجربة مهمة.. وخطوة كنت في حاجة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان محمد عز، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن شخصية صابر التي قدمها في مسلسل"الأخ الكبير"، مؤكدًا أن المسلسل حقق نجاحا كبيرًا مع الجمهور.

وقال عز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شخصية صابر في الأخ الكبير.. الناس حباها جدًا، وحاسين بمدى الإختلاف فيها عن أدواري اللي قدمتها قبل كدا، ومن التعليقات التي وصلتني عنها (إحنا مصدقينك)، (إحنا حاسين فعلاً إنك ابن بلد وشبهنا)، (انت المصري الجدع اللي صاحب صاحبه).

وتابع: "محمد رجب نجم دؤوب جدًا وجدع ومجتهد جدًا وبيحب يشتغل طول الوقت، وأنا بحب أتعامل مع هذا النوع من النجوم، اللي بيركزوا في كل تفاصيل الدراما والشخصية اللي بيلعبها، وبيحضروا كويس، وكنت مستمتع جدًا بالشغل مع محمد رجب، وأيضًا المخرج اسماعيل فاروق، فهو مخرج محترم وكواليسه لطيفة جدا، وكلها حب وود وبهجة، والواحد بيشتغل وهو مرتاح".

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وعن أصعب المشاهد التي واجهها خلال تجسيده للشخصية، فقال: "أواجه العديد من المشاهد الصعبة بعد مقتل صفية (هبة مجدي)".

وأضاف، أن مسلسل"الأخ الكبير" يعد تجربة مهمة جدًا بالنسبة له، وخطوة كان في حاجة لها، وتابع: "الحمد لله طول الوقت ماشي بخطوات بتتبني، وأنا مش صاحب نجاح صعود المرة الواحدة، ونجاحاتي تصاعدية، ودوري في المسلسل سلمة جديدة مهمة في اللي ببنيه بمشواري الفني، وربنا وفق إني قدرت أعمل بيه حاجة عند الناس".

مسلسل"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.