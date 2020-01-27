طفل "شاهد ماشفش حاجة".. ما لا تعرفه عن أحمد عبدالله نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الاثنين الفنان المعتزل أحمد عبدالله نصر بعيد ميلاده الثامن والأربعين، ونال أحمد شهرته من خلال مشاركته في بعض الأعمال، منها مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" حيث جسد دور "شريف" نجل المقدم أحمد عبد السلام.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان أحمد عبدالله نصر.

- ولد أحمد عبد الله نصر في 27 يناير 1972، ودرس مراحل التعليم الأساسي بمدرسة الفرير الفرنسية، بحي الظاهر بالقاهرة.

- والتحق بعد ذلك بكلية الهندسة قسم مدني جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1994.

- بدأ حياته العملية بشركة فرنسية لتجهيز مصانع الأدوية، ثم مهندسا استشاريا بأحد المكاتب الاستشارية المصرية، ثم استقل بالعمل عام 1999 للعمل الهندسي الخاص بشركة مقاولات يمتلكها متخصصة في مجال الإنشاءات.

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- كان يمارس رياضة السباحة وكرة الماء بالنادي الأهلي، وتوقف مع دخوله الجامعة.

ابتعد أحمد عن مجال التمثيل مبكرا بقرار من والده وهو في بعمر 13 للاهتمام بالدراسة، حيث كان مهتما أكثر بالمسرح.

قدم أعمالا فنية في طفولته نالت شهرة كبيرة، مثل دوره مع العملاق فؤاد المهندس بمسرحية (إنها حقا عائلة محترمة)، ومع الفنان الكبير عادل إمام بمسرحية (شاهد مشافش حاجة).

اشتهر بدوره المميز بفيلم (على باب الوزير) وشخصية الطفل مجدي، فعندما يغضب الشاب كمال (عادل امام) من أم مجدي (سميحة محمد) الذي يعمل كمعلم لابنها حينما طلبت منه يساعدها في تقشير الكوسة.

- كان مسلسل (عصر الحب) مع القديرة سميحة أيوب هو نهاية ظهوره على الشاشة قبل قرار الاعتزال المبكر.

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