تراند اليوم : تعليق مفاجئ من فنانة شهيرة بعد طردها من الإمارات بفضيحة غير أخلاقية



بعد ساعات من الحكم الذي أصدرته محكمة جنح دبي، بحبس فنانة شهيرة شهرًا وطردها من الإمارات، فاجأت الفنانة المغربية الشهيرة مريم، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بتعليقها على الحكم.

ونشرت مريم حسين حسين، صورة عبر خاصية "استوري"، على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" وقالت: "اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي".

وكانت محكمة جنح دبي أسدل الستار أمس الأحد على القضية التي استمرت قرابة السنة، بين كل من الإعلامي صالح الجسمي، ومريم حسين، والتي اتهمها فيها بأفعال غير اخلاقية عبر ظهورها في فيديو وصفه النشطاء بالإباحي مع مطرب أجنبي في الإمارات.

وأصدرت محكمة جنح دبي حكما نهائيا غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق حكما يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، إضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.