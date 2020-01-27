تراند اليوم : فنان شهير: أنا مسلم لكن أولادي غير مسلمين

كشف فنان شهير عن ديانته وديانة أولاده ، مؤكدًا أنه لا يجبر أحد على شيء وبخاصة في موضوع الديانات.
واستدرك: أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني مؤمن بمباديء الإسلام وأعتقد أنه دين جيد.
وقال النجم الهندي الشهير "شاروخان" إن ديانته هي الإسلام لكن زوجته "هندوسية" ، موضحًا أن مسألة الدين ليست محلا للمناقشة في منزله.
وأضاف: لم أعطِ أبنائي دينا معينا .. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟ .. فقلت لها : نحن هنود وليس لنا دين معين .
واستدرك: أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني مؤمن بمباديء الإسلام وأعتقد أنه دين جيد.