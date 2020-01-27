تراند اليوم : فنان شهير: أنا مسلم لكن أولادي غير مسلمين

كشف فنان شهير عن ديانته وديانة أولاده ، مؤكدًا أنه لا يجبر أحد على شيء وبخاصة في موضوع الديانات.

وقال النجم الهندي الشهير "شاروخان" إن ديانته هي الإسلام لكن زوجته "هندوسية" ، موضحًا أن مسألة الدين ليست محلا للمناقشة في منزله.

وأضاف: لم أعطِ أبنائي دينا معينا .. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟ .. فقلت لها : نحن هنود وليس لنا دين معين .

واستدرك: أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني مؤمن بمباديء الإسلام وأعتقد أنه دين جيد.

