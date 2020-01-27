تراند اليوم : إعلامية كويتية تهاجم إيهاب توفيق: طالع ترقص وأبوك ميت محروق .. أمال لو مات بالكعبة؟

شنت إعلامية كويتية هجوما شرسا على الفنان المصري إيهاب توفيق بعد متداول صور له أثناء رقصه في حفل بعد وفاة والده بأيام.

وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الصور المتداولة لـ"توفيق" قائلة: الفنان ايهاب توفيق في حفله الجمعة يغني ويرقص مع الجمهور بعد اسبوعين من وفاة ابوه . . باين عليك الحزن يا ابني .

وأضافت: مايقهرني الا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت امي اطلع ثاني يوم البس احمر وارقص واولع ألعاب ناريه وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع و شعب المسخره أنصار الحزن بالقلب و الاب ميت صار له اسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبه اشكان سوى.

وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق بعد احتراق فيلته قبل أسبوعين.

