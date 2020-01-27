تراند اليوم : «أحلام» تهاجم شقيق حسين الجسمي بتغريدة نارية بعد اتهامه فنانة في شرفها

هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام، مواطنها الإعلامي صالح الجسمي شقيق المطرب المعروف حسين الجسمي، بعد حصوله على حكم نهائي بحبس الفنانة مريم حسين وطردها من الإمارات، بعد أن اتهمها أمام المحكمة باتهامات تمس بشرفها بسبب فيديو جرئ لها.
وقالت "أحلام" عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :«حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تاذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين أيديها خلك أكبر».
وتابعت الفنانة الإماراتية موجهة كلامها لصالح الجسمي :«عندي طلب منك أخير وأتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك أعتقد أن عندك أشياء أهم، وإذا ما عندك حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه لأنه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل».
وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكمًا غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من تهمة السب والقذف.