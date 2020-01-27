بالفيديو: هجوم حاد على شيلاء سبت لاتهامها الجمهور بالغيرة

تعرضت شيلاء سبت لهجوم حاد من جانب رواد السوشيال ميديا، وذلك لاتهامها الجمهور بالغيرة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

ظهرت شيلاء سبت بإطلالة غريبة في المقطع المتداول، حيث غطت رأسها بالكامل وأخفت جانباً كبيراً من جبهتها بطرحة شفافة، ثم قالت: “إذا طلعت فنانة شكلها شوي حلو او زين.. ما يحبونها.. يتركونها.. ليش؟ غيرة.. يسبونها.. يطقون في حتى موهبتها وكل شي.. ويكون هي إلها 10 سنين.. 20 سنة تمثل.. طق طق طق”.

وأكملت النجمة البحرينية: “وتطلع واحدة يعني أقل جمالاً وأقل اهتماماً وأيا كان.. يرفعونها السما حتى لو كانت أقل موهبة.. ولو ما كانت خليجية يطقونها ( تلوع الكبد.. و.. و..)”.

واعتبر الكثيرون أن تصريحات شيلاء سبت مسيئة للجمهور الخليجي وتصفه بالعنصرية والتصرف بطفولية بلا موضوعية مؤكدين أن عليها الاعتذار عن اختيارها لتلك الكلمات.