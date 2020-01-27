ندى الأشموني من السوشال ميديا إلى الدراما

ميرنا وليد - بيروت - قررت ​ندى الأشموني​ وهي واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في مصر ومؤسسة "MissBasket" الغروب النسائي الأكثر شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتشجيع الفتيات من مختلف الأعمار، خوض أولى تجاربها التمثيلية، من خلال مسلسل من كتابتها وتأليفها.

يناقش أغلب المشاكل التي تواجهها السيدات في المجتمع المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام، مشيرةً إلى أن تجربتها من خلال ومناقشة أخباره اليومية جعلها متحمسة لكتابة وتأليف مسلسل عن أبرز المشاكل التي تتعرض لها السيدات في المجتمع والبحث عن حلول جذرية وعاجلة لتلك المشاكل.

وأوضحت الأشموني بأنها حاليًا تعقد جلسات عمل من أجل الاستقرار مع إحدى شركات الإنتاج لتصوير المسلسل وعرضه خارج موسم رمضان، بالإضافة إلى ترشيح عدد من النجوم للقيام ببطولة المسلسل.

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