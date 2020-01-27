جينيفر أنيستون تأخذ مكان ألين دي جينيريس وتستضيف سيلينا غوميز

ميرنا وليد - بيروت - حلقة إستثنائية ومفاجئة للمشاهدين من برنامج "The Ellen Show"، إذ أن هذه الحلقة لم تقدمها الإعلامية الأميركية الشهيرة ​ألين دي جينيريس​ كما هو العادة، بل تمّ أستبدالها بالممثلة الأميركية ​جينيفر أنيستون​، والتي كان من المقرر سابقاً أن تكون ضيفة على الحلقة المغنية العالمية ​سيلينا غوميز​.

وهذا ما حدث بالفعل، إذ قامت أنيستون بتقديم الحلقة، لتستفيد من الامر بطلة مسلسل "فريندز" الأيقوني، ولم تدع الحلقة تسير دون فقرة خاصة به، خصوصا وأن برنامج The Ellen Show يتم تصويره في استديوهات Warner Bros.، وهو المكان ذاته الذي تم تصوير فريندز فيه طِوال 10 سنوات، كما أن استديوهات ورنر بروذرز تستقبل الزوار الذين يأتون لرؤية المقهى الذي تم تصوير حلقات فريندز فيه والتقاط الصور بالمكان نفسه، فقررت جينيفر مُفاجأة الزوار، فلم يجلسوا على الكنبة البرتقالية الشهيرة للمسلسل فحسب، بل احتسوا القهوة بيد بطلته راتشيل غرين نفسها".

وأطلت ألين مع بداية الحلقة من خلال مقطع فيديو تبرر فيه غيابها، مشيرةً إلى أنها كانت تجدد رخصة القيادة؛ إذ كانت تقف أمام قسم المركبات المتحركة، وهو فيديو أدخل الجمهور في نوبة من الضحك.