بيلي إيليش تكتسح جرامي.. وأجواء حزينة لوفاة كوبي براينت

حصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، الأحد، بعد فوزها بكل الجوائز الـ4 الكبرى وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام وأفضل فنانة صاعدة.

وبدأ توزيع جوائز جرامي بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلوس، الأحد.





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وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها "شخص سيئ" (باد جاي) كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية.





وحصلت إيليش، 18 عاما، أيضا على جائزة ألبوم العام عن ألبومها "عندما ننام جميعا أين نذهب؟" (هون وي أل فول سليب هوير دو وي جو؟).



