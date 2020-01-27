أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم ومحاولة سرقة منزلها

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تصريحات منسوبة إلى المطربة السورية، أصالة نصري، تهاجم فيها المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، وذلك تعليقا منها على حادثة محاولة سرقة منزلها، وقتل الشاب السوري على يد زوجها، فادي الهاشم، قيل إنه "لص حاول سرقة المنزل".

ونسب إلى أصالة أنها اتهمت نانسي عجرم وزوجها بالقتل العمد للشاب السوري، ووصفت قصتهم بالملفقة وأن "ما خفي كان أعظم".وأثارت التصريحات المنسوبة لأصالة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى خرجت المطربة السورية، السبت، لتنفي صحة هذه التقارير، وقالت في تغريدة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لم أبدي أي رأي فيما يتعلق بالقضايا المتداولة، فقط لأني لا أُريد أن أتدخل كوني منغمسة بقضيتي الخاصة، وعملي وعائلتي، لكم محبتي ومساؤكم سعيد".

يشار إلى أن نانسي عجرم، أكدت في شهر مايو/ أيار، أثناء استضافتها في برنامج "مجموعة إنسان"، أنه ليس لديها خلافا مع أصالة نصري، وذلك بعد أن عرض البرنامج لها تصريحات للفنانة السورية بشأن فنانة لا تحبها ولا تحب أغانيها.

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ووصفت أصالة الفنانة، التي لم تذكر اسمها، بأنها "سلّالة"، وبأنها تظهر بشخصية مناقضة لحقيقتها.وكان رد نانسي عجرم على تصريحات أصالة: "لا أعرف إن كانت أصالة قصدتني بحديثها في ذلك الفيديو أم لا، ولكني صراحة ليس عندي خلاف معها، قد تكون هي لديها خلاف معي، ولكني لا أعرف سبب نشوبه".

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وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة" من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

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