سارة نخلة تؤكد أنها لم تُقصر في حياتها الزوجية

القاهرة - لايف ستايل
قالت الفنانة سارة نخلة، إنها لا تتزوج مجددا من الوسط الفني، بعد حدوث مشاكل مع زوجها السابق الفنان أحمد عبد الله محمود، وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها لم تكن تتخيل أن تفوز بلقب وصيفة ملكة جمال العرب وسط وجود 17 فتاة أخرى كانت تتوقع انها لن تفوز، ولكنها فازت في النهاية.
وكشفت الفنانة سارة نخلة أنها لم تقصر في حياتها الزوجية، حيث أنها استمرت في زواجها لمدة 5 سنوات، موضحة أنها عندما تزوجت أثر ذلك على حياتها الفنية.
وتابعت سارة نخلة أنها حتى اللحظة الحالية لم تحصل على الطلاق، قائلة : «لو أطلقت بالأدب والزوق مكنتش روحت محكمة أسرة»، موضحة أن مصر بها قانون وسيفصل فيها دعوى الطلاق للضرر ثم ستلجأ إلى رفع دعوى الخلع، وقالت سارة نخلة : «اللي بيحب مابيخنش وما يضربش ولا يريد أن يصرف عليا ولا عايز يطلق».
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