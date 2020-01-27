ياسمين رئيس تكشف حقيقة تجسيدها لشخصية "مروة قناوي"

نفت الفنانة ياسمين رئيس ما تردد حول تجسيدها لشخصية "مروة قناوي"، والدة الطفل يوسف الذي قتل بالخطأ في مدينة 6 أكتوبر عام 2017 برصاصة طائشة أثناء تواجده بالقرب من أحد الأفراح. ،وقالت ياسمين: "ما حدث أني شاركت في استفتاء على (تويتر) عن شخصيات تستحق أن يقدم عنها عمل فني وكانت إجابتي أنها مروة قناوي"، مضيفة: "ولكن السوشيال ميديا تناقلته بشكل غير رسمي، ولكني لم أصرح بأي شيء عن العمل، وسأقوم بالتصريح في الوقت المناسب".

كانت الفنانة ياسمين رئيس قد احتفلت منذ يومين بطرح فيلمها الجديد "لص بغداد" بدور العرض المصرية أمام الفنان محمد إمام، ويشارك في البطولة أمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضي، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الجدير بالذكر أن مروة قناوي هي أم مصرية لطفل عمره 13 عامًا، فقدته عام 2017 عندما خرج مع أصدقائه في ميدان الحصري، ولكنهم فوجئوا بسقوطه على الأرض مغشيا عليه بعد إصابته برصاصة طائشة من أحد الأفراح بالقرب من مكان تواجدهم، ودخوله في غيبوبة حتى توفي، لتدخل الأم بعدها في إضراب عن الطعام لحين الحصول على حق ابنها، ليحصل الجناة على حكم 7 سنوات.

Advertisements

قد يهمك أيضًا: