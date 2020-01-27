هند صبري تؤكد أن زوجها لا يتابع أعمالها الفنية ولا يخبرها الكثير عن عمله

كشفت الممثلة التونسية، هند صبري، أن زوجها، رجل الأعمال المصري، أحمد الشريف، لا يتابع أعمالها الفنية، بل وغير مهتم بها، وأوضحت في لقاء مع برنامج "أون ست"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، أن لزوجها وجهة نظر في عدم متابعة أعمالها الفنية. وقالت: "هو يخبرني أنه يحبني أنا هند الزوجة والأم التي تعرف عليها وارتبط بها، وليس عملي، مثلما هو لا يخبرني الكثير عن عمله، ولا يجلبه معه إلى منزلنا"، وتابعت ضاحكة: "لن تشاهدوه معي في أي عرض خاص لأي فيلم، أنا شخصيا لا أذهب"

لكن أشارت هند صبري إلى أنها أحيانا تطلب من زوجها مشاهدة بعض أعمالها، لرغبتها في معرفة رأيه بأدائها، مثل فيلم "الفيل الأزرق" وفيلم "أسماء"، لافتة إلى أنه شاهد بعض حلقات من مسلسلي "حلاوة الدنيا" و"عايزة أتجوز"، كما أنه شاهد فيلم "الجزيرة"، وحاز على إعجابه كثيرا.

وتزوجت هند صبري من أحمد الشريف في عام 2008، وأثمر زواجهما عن ابنتين، هما علياء وليلى.وعرض لهند صبري في دور العرض السينمائية، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، الذي يشارك في بطولته، كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وإياد نصار، وشيرين رضا، وهو من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.

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