شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد من نصيب محمد ممدوح فى فيلم "العارف" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محمد ممدوح خلال أحداث فيلم "العارف" للنجم أحمد عز وأحمد فهمى، فى 5 مشاهد فقط خلال الأحداث، حيث صور ممدوح مشاهده فى دولة ماليزيا، والتى جمعت بينه وبين أبطال العمل، حيث حددت الشركة عيد الفطر 2020 موعداً لطرحه في دور العرض.

ويعد الفيلم الأضخم انتاجياً فى السينما حتى الآن حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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يذكر ان آخر أفلام محمد ممدوح "ولاد رزق 3" الذى حقق ايرادات تخطت 101 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة.

كما ظهر فى الفيلم مجموعة من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.