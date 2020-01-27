شكرا لقرائتكم أحمر وعلامة نصر.. ماذا قصدت نانسي عجرم بهذه الصورة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" وهي ترفع علامة النصر، في ظهور هو الثاني لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمة "القتيل" في منزلها.

وأتى نشر الصورة متزامنا مع استدعاء زوجها الدكتور فادي الهاشم للتحقيق معه على خلفية قتله الشاب محمد الموسى، الذي قيل إنه لص دخل منزلها.

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في التفاصيل، ظهرت نانسي في الصورة التي التقطت لها أثناء تصوريها برنامج "ذا فويس كيدز"، ضاحكة ترتدي فستانا أحمر، في الوقت الذي انتهى فيه التحقيق مع زوجها الدكتور فادي الهاشم ضمن أولى جلساته في بعبدا بجبل لبنان، وذلك بعد اتهامه بقتل محمد الموسى.

وللصورة دلالات أخرى، حيث جاء نشرها بعد شائعات ترددت في الآونة الأخيرة تحدثت عن أن الفنانة لن تقوم بأي نشاط فني، وأنها ستتخلى عن دورها في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، لتأتي الصورة وتنفي الشائعات.

يُشار إلى أن القاضية غادة عون كانت ادعت على الهاشم بتهمة القتل بموجب المادة 547 التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة معطوفة على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع عن النفس.