شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق ينتهى من تصوير "بخط الايد" منتصف فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهي النجم أحمد رزق من تصوير مشاهده في مسلسله "بخط الإيد" منتصف شهر فبراير المقبل، الذى يعرض حالياً على شاشة dmc يومياً، حيث يواصل التصوير في احدى المستشفيات على الطريق الصحراوي.

وقال أحمد رزق لـ"الخليج 365" أنه سعيد بردود الأفعال على المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى، خاصة وأن الأحداث مليئة بالإثارة والتشويق بعد انتحار زوجته يسرا اللوزي خلال الأحداث، مضيفاً إلى أن الحلقات المقبلة بها كثير من المفاجآت، كما أشاد بموهبة الأطفال الذين يجسدون دور أولاده خاصة الطفلة هنا زهران، مؤكداً أنها من أكتر الأطفال الموهوبين الذى رآهم في حياته ولديها مستقبل كبير.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

وحصد مسلسل "بخط الإيد" على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، حيث تركت الحلقات الأولى صدى واسعاً بين الأسر المصرية، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، ويتناول عدة قضايا تهم الشارع المصرى.