شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد كريم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Grammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامى حضور النجم المصري محمد كريم الحفل، ونشر كريم عددًا من الصور عبر حسابه على موقع فيس بوك من على السجادة الحمراء للحفل.

















من جانب أخر يستكمل محمد كريم نشاطه فى هوليوود بعد جولة ناجحة فى الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكى A Score to Settle مع نيكولاس كيدج، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة فى جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات بحضور محمد كريم، وحقق نجاحا كبيرا، ويعتبر كريم أول نجم عربى يقام لفيلمه عرض خاص فى المملكة العربية السعودية.

وكان من المقرر أن تشارك النجمة العالمية تايلور سويفت، فى حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتى ذلك رغم من منافستها على ثلاث جوائز Grammy للعام 2020، وبذلك ستكون هذه هى المرة الرابعة على التوالى التى يفتقد فيها متابعو حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل فى عام 2016.

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ويعتبر المايسترو الشهير جورج سولتى هو أكثر فنان استطاع أن يحصد عددا كبيرا من جوائز الجرامي، ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتى تم ترشيحه لنيل جائزة الـ Grammy74 مرة، بينما فاز بها 31 مرة، وكانت أول جائزة نالها عام 1962 .

ولد جورج سولتى فى 21 أكتوبر 1912 فى بودابست بالمجر وتوفى فى 5 سبتمبر 1997 فى فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتى هو القائد والمخرج الموسيقى لأوركسترا شيكاجو السيمفونى " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 وهو المنصب الذى ظل فيه لمدة 22 عامًا، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا فى ميونخ وفرانكفورت ولندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتى فى أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل اعماله لأكثر من مرة فى فترات مختلفة من حياته ليبرز مدى تقدم رؤيته الموسيقية وإبراز تطور موهبته.