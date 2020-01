شكرا لقرائتكم خبر عن فوز "bad guy" بجائزة الجرامى لأغنية العام.. وبيلى إيليش أفضل فنانة شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت أغنية bad guy بجائزة الجرامي لأغنية العام كما فازت بجائزة جرامي الخاصة بألبوم العام وتسجيل العام وذلك عن ألبوم When We All Fall Asleep, Where Do We Go

وتسلمت الجائزة بيلى إيليش وفينيس أوكونيل، كما فازت بيلى إيليش أيضا بجائزة جرامى أفضل فنانة شابة.

وكانت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامى شهدت حضور كل من جوى فيلا المؤلفة والمغنية والتى ظهرت بإطلالة ملفتة موجهة رسالة إلى الرئيس الأمريكى ترامب، فيما حضر شون روس عارض الأزياء والذى ظهر بإطلالة غريبة مرتدى بالطو، بينما ظهر الستايليست تى هنتر بإطلالة نسائية، بينما حضرت فرقة Cage The Elephant، وقام مات شولتز عضو الفريق بالرقص أمام عدسات المصورين، أما المغنى ريكى ريبل فظهر بإطلالة نسائية هو الأخر من اللون الأحمر كاتبا impeach this على مؤخرته.

وكان من المقرر أن تشارك النجمة العالمية تايلور سويفت، فى حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتى ذلك رغم من منافستها على ثلاث جوائز Grammy للعام 2020، وبذلك ستكون هذه هى المرة الرابعة على التوالى التى يفتقد فيها متابعو حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل فى عام 2016.

ويعتبر المايسترو الشهير جورج سولتى هو أكثر فنان استطاع أن يحصد عددا كبيرا من جوائز الجرامي، ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتى تم ترشيحه لنيل جائزة الـ Grammy 74 مرة، بينما فاز بها 31 مرة، وكانت أول جائزة نالها عام 1962 .

ولد جورج سولتى فى 21 أكتوبر 1912 فى بودابست بالمجر وتوفى فى 5 سبتمبر 1997 فى فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتى هو القائد والمخرج الموسيقى لأوركسترا شيكاجو السيمفونى " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 وهو المنصب الذى ظل فيه لمدة 22 عامًا، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا فى ميونخ وفرانكفورت ولندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتى فى أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل اعماله لأكثر من مرة فى فترات مختلفة من حياته ليبرز مدى تقدم رؤيته الموسيقية وإبراز تطور موهبته.