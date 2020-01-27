شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفل عيد الحب فى مدينة نصر يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب،يوم الجمعة 14 من شهر فبراير المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".

وقدم مؤخراً النجم وائل جسار أغنية " غربة حب" وهى تتر مسلسل " ختم النمر" الذي عرض على شاشة on e من كلمات منه عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم حفلا غنائيا ناجحاً بمشاركة وائل كفوري، ونانسي عجرم، خلال فاعلات موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

"ختم النمر" يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

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كما شارك وائل بأغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة on e من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.

وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته اياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".

يذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية "بتلبك"، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع الموسيقي ملحم أبو شديد.