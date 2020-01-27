بعد مقتلها.. محمد عز يعلق على دور هبة مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
شهدت الحلقة 17 من أحداث مسلسل"الأخ الكبير"، مقتل صفية، التي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي، في فيلا سوزي التي تجسدها الفنانة عبير صبري، ويجسد الفنان محمد عز "صابر" شخصية زوجة صفية خلال أحداث العمل.
وأكد محمد عز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه استمتع كثيرًا بالعمل مع الفنانة هبة مجدي طوال الحلقات التي جمعتهما خلال الأحداث الدرامية بالمسلسل.
وأضاف عز: "هبة مجدي نجمة كبيرة والتعامل معها كان في قمة الإحترام والاستمتاع الفني، وكنت مستمتع جدًا بالتمثيل معاها ومع كل أبطال العمل".
مسلسل"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.
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