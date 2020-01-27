صور| المخرج مجدي الهواري يهنيء الفخراني بجائزة مهرجان"أبو ظبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج مجدي الهواري، على تهنئة الفنان القدير يحيى الفخراني بتكريمه من مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون.

ونشر الهواري، صورًا له مع الفخراني عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "مبروك الفنان الكبير يحيى الفخراني التكريم من مهرجان أبو ظبي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والدكتورة لميس جابر المحترمة وحشتينا، والأستاذ محمد هاني الحبيب، والجميلة الموهوبة المبدعة صديقتي ساندرا نشأت، كنت محتاج الفضفضة معاكي.. كل الفخر والتقدير من Cairo Show للملك لير".

يذكر أن، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، شهدت تسليم هدى إبراهيم كانو، مؤسس مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، مساء أمس الأحد، النجم يحيى الفخراني، جائزة مهرجان أبو ظبي تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات.